四季折々の花を楽しめる佐世保市のハウステンボスで、バラが見ごろになっています。 佐世保市のハウステンボスでは「バラセレブレーション」が開かれています。 九州最多の約1200品種のバラが、アートガーデンや運河などさまざまな場所に咲き誇ります。 （福岡からの来園者） 「バラが満開と聞いたので、今だと思って休みを取ってきた。写真を撮りたくなって、いつもカメラを持ってきている