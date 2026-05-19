即戦力ルーキーの呼び声高い立石のパフォーマンスが注目を集めていきそうだ（C）産経新聞社阪神の黄金ルーキー、ドラフト1位の立石正広の1軍デビューが迫ってきた。5月19日の中日戦（倉敷）で1軍初昇格、即スタメン起用されることが報じられている。【動画】「藤川監督も思わずニッコリ」ベンチシーンも注目された嶋村のプロ初アーチ立石といえば、走攻守そろった選手として注目を集める。ここまでは新人合同自主トレ期間中