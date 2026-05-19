石川県内は19日も高気圧に覆われ、各地で気温が上昇しています。金沢では気温がすでに30度を超え、今年初めての真夏日となりました。記者リポート「午前10時過ぎの金沢市内です。街中に設置された気温計は27度を示しています。歩いているだけで汗が止まりません」石川県内は19日も朝からぐんぐん気温が上昇し、午前11時までに、金沢では気温が30・1度に達し、今年初めての真夏日となりました。このほか小松で29・2度、七尾で28・9