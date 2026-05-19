おやつカンパニーは、厳選素材を使用した「ベビースターラーメン（こだわりチキン味）」を、5月18日から期間限定で発売した。キラリと光る一本のベビースターが異彩を放つ金色のパッケージは、味へのこだわりの証。素材本来の旨みとコク深さ、香ばしさを感じられる“こだわり”のチキン味を、“いつも”のチキン味と食べ比べて、じっくり堪能してほしいという。駄菓子として誕生し、60余年もの歴史がある「ベビースター」。“子ど