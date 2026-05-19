スターバックス・コーポレーションと、サントリービバレッジ＆フードは、ペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック」「同 カフェラテ」を、5月19日からリニューアル発売する。「スターバックス COFFEE OF THE DAY」は昨年の発売以来、スターバックスのファンの人に加え、普段ペットボトル入りコーヒーに親しみのない人の飲用者が半数を占める（スターバックス・トレーディング社調べ）など、