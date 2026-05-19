熊本県八代市鏡町で、ジャガイモの出荷が本格化しています。 【写真を見る】ジャガイモ「愛ポテトきたしんち」全国へ出荷イグサに代わる特産品に熊本・八代市 八代市鏡町の北新地地区は、畳の原料となるイグサの名産地ですが、JAやつしろは、新たな特産品を作ろうと、25年ほど前からジャガイモの生産に力を入れています。 関東や関西を中心に全国に出荷 このジャガイモの品種はメークインで、JAやつしろは「愛ポテト