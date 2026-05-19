＜19日（火）の天気＞前線が通過中の北海道は北部やオホーツク海側で雨が降っています。午後も前線通過後の寒気の影響で雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。一方、東北〜九州は高気圧の圏内で夏の日差しが照りつけています。季節外れの暑さが続き、30℃以上の真夏日が続出する見込みです。特に東北で気温が上がり、福島では35℃の猛暑日が予想されています。こまめに水分をとって、昼間の時間帯はエアコンも活用しましょう