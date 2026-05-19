バレーボールのアジアチャンピオンズリーグ男子ポンティアナック2026（13〜17日、インドネシア）は17日に3位決定戦が行われ、STINGS愛知が現代キャピタル・スカイウォーカーズ（韓国）に3−0（25-21、 25-19、 25-21） で勝利し、銅メダルを獲得した。大会のドリームチーム（ベスト6）にベストリベロとしてSTINGS愛知の高橋和幸（26）が選出された。【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子が