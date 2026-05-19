栃木県上三川町で女性が殺害された強盗事件をめぐり、指示役とみられる夫婦と実行役の少年4人が、犯行前に一度集まり準備をしていたとみられることが分かった。警察は衣服の遺棄なども含め、犯行の経緯や役割分担の解明を進めている。事件当日に夫婦と少年ら集まったか栃木県上三川町で女性が殺害された強盗事件で、逮捕された指示役とみられる夫婦と少年4人が現場に行く前に一度集まっていたとみられることが分かった。竹前海斗容