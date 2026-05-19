15年使っているエアコンを前に、「まだ動くなら買い替えなくてもよいのでは」と考える人は多いでしょう。とくに買い替えに15万円かかる場合、すぐに決断するのは簡単ではありません。 ただし、エアコンは使用年数が長くなるほど、電気代だけでなく故障や安全面のリスクも考える必要があります。 この記事では、15年使った旧型エアコンを使い続ける場合と、節電性能の高い最新型に買い替える場合の考え方を、家計の目