Prime Videoの人気ド畜生スーパーヒーロードラマ「ザ・ボーイズ」でキミコ役を演じる福原かれんが、THE RIVERによる日本語のインタビュー動画の反響を受けコメントを投稿した。 このインタビューで福原は、Aトレイン役のジェシー・T・アッシャーと共にTHE RIVERの取材に応じた。Zoomの中継がつながると、福原は自ら「こんにちは！こんばんはですか？」と、日本との時差に