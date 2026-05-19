ガールズグループAOA出身の歌手・チョアが、見違えるほど変化したビジュアルで注目を集めた。チョアは5月18日、自身のSNSに「2026.5.17. 南京」と投稿し、中国・南京での近況を公開した。【写真】チョア、“別人級”の最新ビジュアル公開された写真の中でチョアは、中国・南京で華やかかつ余裕のある日常を満喫している様子。高級ホテルのラウンジでは、上品なビジュアルとさらに深みを増した雰囲気を漂わせていた。チョアはグレー