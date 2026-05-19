セブン‐イレブンは、韓国で人気のヨーグルトブランドの「viyott(ビヨット)」との共同開発商品「ビヨットヨーグルトデザートアイス」を5月26日から、全国のセブン‐イレブン店舗限定で順次、数量限定発売する。【ビヨットヨーグルトデザートアイス 商品画像はこちら】◆ビヨットヨーグルトデザートアイス価格:218円(税込235.44円)発売日:5月26日〜順次販売エリア:全国 ※数量限定なめらかな口どけのヨーグルトアイスとサクサクとし