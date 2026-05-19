元女優・堀北真希さんの妹でモデルの奈々未が、１９日までに自身のＳＮＳを更新。最新姿をアップした。インスタグラムに「レシピ本発売イベントありがとうございました」と書き始め、オフショットを公開。背中とデコルテまわりが大きく開いたワンピースを着こなしている。続けて「ここ最近私自身が自分に対して自信をもてないことがあったりしたんだけど本当にみんなのおかげで今の自分のことを少し認めてあげることができ