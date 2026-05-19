東京・多摩動物公園で飼育されていたメスのチンパンジー２頭が１９日までに静岡市立日本平動物園への移動を終えた。移動したのは「ピーチ」（メス、３５歳）＝伊豆シャボテン動物公園生まれ＝とプラム（メス、６歳）＝多摩動物公園生まれ＝の２頭。各動物園は相互に様々な協定を結んでいる。今回は、日本の動物園で飼育するチンパンジーの健全な個体群を将来にわたって維持し、新たな繁殖を目指すため「ブリーディングローン」