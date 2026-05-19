日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「弛張」はなんて読む？「弛張」という漢字を見たことはありますか？ゆるむことと張ることを表す漢字です。いったい「弛張」はなんと読むのでしょうか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「しちょう（ちち