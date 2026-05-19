来年３月２８日付で宝塚歌劇団を退団すると発表した、月組トップスター・鳳月杏（ほうづき・あん）が１９日、大阪市内で退団会見を行った。自身の転機については２０１４年の花組への組替えを挙げた。「月組で９年間舞台に立っていて、自分の持ち味や、足りない部分を自覚していた時でした。花組で全く自分にないものっていうのをたくさん吸収させていただいて、すごく舞台に対して自信を持ってパフォーマンスすることができる