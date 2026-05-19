NCT WISH ボーイズグループ・NCT WISHが、18日に放送されたTBS「CDTVライブ！ライブ！」に出演。リリースから１カ月足らずでCDセールス190万枚を突破したNCT WISHの最新アルバムのタイトル曲で、各国のチャートを席巻しSNSでも話題の最新曲「Ode to Love」を日本のテレビで初披露した。【動画】NCT WISH「Ode to Love」MV＆Dance Practice日本のテレビ初歌唱ということもあり、出演時SNSでは「日本の音楽番組でOde