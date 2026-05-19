季節外れの暑さは今日19日(火)まで。熱中症に注意・警戒してください。明日20日(水)以降は、およそ3日の短い周期で低気圧が次々と通過し、梅雨のはしりのような天気になるでしょう。季節外れの暑さは落ち着きますが、湿度が高く蒸し暑さが倍増しそうです。この先2週間の天気の傾向をまとめました。季節外れの暑さは今日19日まで屋外での運動や作業は熱中症に警戒して昨日18日(月)は福井県の広い範囲や石川県、富山県、新潟県の内