女優の井川遥が１９日、都内で行われた化粧品・健康食品メーカー「ＦＡＮＣＬ」の「『老化への挑戦』事業戦略＆新ＣＭ発表会」に出席した。６月で５０歳になる井川だが、以前老化細胞を調べたところ、実年齢よりも若いとの診断が出た。「結果が出るまでドキドキしていたけど、年齢より少し良い結果が聞けたのでホッとした」と喜びつつも「自分の考えを日常にどんどん取り込んでいこうという気持ちになった」とケアを続けるつも