◆米大リーグマリナーズ―ホワイトソックス（１８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔ―モバイルパーク）村上宗隆内野手（２６）所属のホワイトソックスのＷ・ベナブル監督が判定に抗議し退場となった。３回２死一塁でマリナーズのアロザレーナが左翼線二塁打。左翼からの中継も決まって一塁走者が本塁タッチアウトかと思われたが、二塁のアントナッチが走者の走塁を邪魔していたとして走塁妨害と判定され、生還が認められた。