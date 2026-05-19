◆米大リーグパドレス―ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１点ビハインドの６回２死一塁で迎えた３打席目は、ボテボテの三塁線へのゴロに快足を飛ばして、内野安打とした。送球がそれてボールが右翼線上を転々とすると、二塁タティスの本塁への送球が大谷に当たりそうになり、