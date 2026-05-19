けさ愛知県北名古屋市の住宅で火事があり、70代の男女2人がけがをしました。 【写真を見る】｢2階から出火している…｣ 2階建て住宅で火事 火元の家に住む78歳男性と77歳女性がけが 意識あり 愛知･北名古屋市 警察と消防によりますと、火事があったのは北名古屋市鹿田の2階建ての住宅で、きょう午前7時40分頃、近くを通りかかった男性から「2階から出火している」と消防に通報がありました。 火元の家に住む70代男女2人がケガ 消