元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏（37）が19日、都内で配送業向け新EVバイクの発表会を行った。三崎氏が代表取締役を務める三崎未来電子は、業務用電動バイク「L−noa」をお披露目。三崎氏は「始まったばかりで実績もない。当然、世の中の方々に、本当に大丈夫なのかと疑いの目を向けられることも覚悟しています」とした上で「AIが発達し続けるにつれて、新聞という媒体の価値が上がっていくと思う。YouTubeの企画でも、