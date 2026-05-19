100センチのヒップを武器に“尻職人”として人気のグラビアアイドル・倉持由香が18日、自身のXを更新し、ゲーム『ストリートファイター』春麗のコスプレ写真を2枚投稿した。【写真】太ももデカすぎ！春麗コスプレ姿の倉持由香定期的にコスプレ写真を投稿しており、今回は「青と黒、どっちの春麗が似合いますか？」と投稿。これにファンは「どっちも可愛すぎる〜〜〜青も健康的で可愛いけど黒の雰囲気が良すぎる」「青の方がよ