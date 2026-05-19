千葉ロッテマリーンズは6月21日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に開催される「ALLFORCHIBA」でミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手（所属:TOKIOインカラミ）が始球式を行うと発表した。始球式は午後4時55分ごろから行われる。中井は中学入学と同時に千葉県に拠点を移し、現在も同県でトレーニングに励むなど、千葉にゆかりのあるアスリート。「ALLFORCHIBA」は6月19日〜2