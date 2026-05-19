政府はクマ被害対策に関する関係閣僚会議を開き、安全確保策を徹底する方針を確認しました。関係閣僚会議では、ことし3月に策定した被害対策ロードマップに基づき、クマ出没への注意喚起など対策を徹底する方針を確認しました。政府は今後、注意喚起として、山菜採りに出かける人向けの新聞・ネット広告や、通学時にクマに遭遇しないための対応策を児童・生徒らに学習用端末などを活用して動画などで情報発信を行います。また、木