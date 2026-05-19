女優の井川遥（49）が19日、都内で「FANCL」の新CM発表会発表会に出席した。美と健康の秘訣（ひけつ）を聞かれると「健やかさってなんだろうと考えたときに、肌艶、姿勢、ポジティブなオーラ…そういったものを感じ取って“あの人健やかだな”と感じると思う。体の巡りを良くすることは長年の習慣。肌艶や顔色をよくするには運動すること。即効性があって、気持ちも晴れていく。運動は欠かせないですね」と回答。自身は学生時