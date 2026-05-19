脚本家北川悦吏子氏（64）が15日放送のTOKYO FM「誰も聞いてないから大丈夫」に出演。「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）に700万円の借金をお願いした過去を明かした。ゲストはひろゆき氏。北川氏は20年6月にラジオ番組で共演も、ZOOM形式だった。初めて対面したのは北川氏が入院していた慶応病院のスターバックスだったという。北川氏はその前段から話し始めた。前週の放送で自身が罹患（りかん