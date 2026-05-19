松本洋平文科相松本洋平文部科学相は19日の閣議後の記者会見で、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の放送権に関し、主催者側が「今後の大会運営において、日本の考えを念頭に置きたい」との意向を示したと明らかにした。3月の大会が地上波で中継されず、今後の配慮を要請したことに対し、回答があった。松本氏は「見る機会の確保の重要性が理解されたと認識している」と述べた。五輪でも同様の事態が懸念されるとして