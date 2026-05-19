19日、参議院法務委員会において、伊藤孝江委員長が議員の指名時に激しく“噛んで”しまい、委員会室が大きな笑いに包まれる一幕があった。【映像】「机につっぷして」ダウン&国会笑いの瞬間（実際の様子）冒頭、立憲民主党の石橋通宏（いしばし・みちひろ）議員が「委員長」と挙手。これに応じた伊藤委員長が指名しようとしたところ、予期せぬ“アクシデント”が起きた。伊藤委員長は「いしば『ち』み『し』、いしば、