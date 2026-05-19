フランス競馬を統括するフランスギャロは18日、凱旋門賞（G1、10月4日、パリロンシャン芝2400メートル）の枠順発表方式を変更すると発表した。近年はレース3日前の木曜に公開枠順抽選会が開かれていたが今年は他の平地競走と同じく木曜午前に決まり、夜の公式セレモニーで発表される。また、騎手、馬具の申請期限は木曜午後10時30分まで延長すると発表。これらの変更は「凱旋門賞ウイークエンドを盛り上げる戦略の一環」と説