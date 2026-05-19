若手バレエダンサーの登竜門とされるアメリカの国際コンクールで、日本人が最優秀賞に輝きました。アメリカ・テキサス州で行われた「ユース・アメリカ・グランプリ」の審査結果が18日に発表され、12歳から14歳のジュニア部門でアメリカ在住の佐居勇星さん（15）が最優秀賞の「ユース・グランプリ」を受賞しました。佐居勇星さん：すごい信じられなくて嬉しいです。緊張もなかったですし、楽しくおどれたのが良かった。さらに、同じ