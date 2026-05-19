お笑いコンビ、さらば青春の光の東ブクロ（40）が18日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。自身のYouTubeチャンネル内で降板したい番組を明かした真相を語った。ウエストランドの井口浩之は「毒がたまりにたまっている方が緊急ゲストで」とふり、ブクロが登場すると、とろサーモン久保田かずのぶは「どうした。どうしたブクロ」と笑った。ブクロはさらば青春の光の公式YouTubeチャンネ