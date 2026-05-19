将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦挑戦者決定リーグ白組プレーオフ決勝が5月19日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）と古賀悠聖六段（25）が現在対局中だ。【中継】伊藤二冠VS古賀六段 注目の一戦（生中継中）藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う“王位リーグ”が進行中。紅組では、羽生善治九段（55）が4勝1敗で駆け抜け、見事優勝を決めた。一方の白組は