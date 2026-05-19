タレントSHELLYが19日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。千葉県市川市の市川市動植物園でサル山に侵入した外国人が逮捕された件で、SNSの問題を指摘した。事件は17日に同園で人気のニホンザル「パンチ君」のいるサル山で発生。米国籍の男子大学生と歌手の男が威力業務妨害の疑いで市川署に逮捕された。男子大学生が着ぐるみ姿でサル山に入り、歌手の男がその様子を柵の外からスマホで撮影していたという。2人