2024年に起こった能登半島地震、そして同年に起きた能登半島豪雨を経た石川県の町を舞台に、災害FMラジオに集う人々の姿を描いた『ラジオスター』が5月21日に最終回を迎える。大阪から「鈴野」の町にやってきて、小さなラジオ局「ラジオスター」のパーソナリティをつとめる主人公・柊カナデを演じた福地桃子にインタビューし、約4カ月に及ぶ撮影期間を振り返ってもらった。【写真】大阪に帰ったカナデに、松本が会いに来る…物語