「インド人ボス『これ、今まで誰にも言えなかったんだけどさ』――」【写真】インド人に「インド料理はぜんぶカレーの味」だと言ったら…人間、生まれ育った国や地域の文化の影響を受けやすく、他の場所の文化にはなかなかなじめないものかもしれません。特に、「食」になると、その感覚のギャップは顕著に現れるものでしょう。海外生活をされているあひるさん（@5ducks5）が、そのことを強く感じた職場でのエピソードをX（旧Twitt