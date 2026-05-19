「新型エルグランド」まもなく発売！日産は2026年5月18日、新型「エルグランド」の新たな情報を公表しました。待望のフルモデルチェンジモデルが同年夏に発売される予定ですが、現行の3代目モデルと比較して、どのような進化を遂げるのでしょうか。【画像】これが今夏発売の「新型エルグランド」 です！ 画像を見る（30枚以上）1997年に登場した初代エルグランドは、きらびやかなメッキパーツと圧倒的な存在感で「高級ミニバ