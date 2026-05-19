株式会社テレビ東京（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉次弘志）は、経済メディア「テレ東BIZ」（動画配信サービス）のさらなる認知拡大と、ブランド体験の向上を目的に、テレビ東京本社1階の「タリーズコーヒー」を全面リニューアルし、2026年6月1日（月）に「タリーズコーヒー テレ東BIZカフェ店」としてオープンします。【動画】経済の最先端がここに！ニュースや人気番組を毎日更新「テレ東BIZ」店内ではスマートフォンを