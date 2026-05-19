中村達也のソロプロジェクト LOSALIOSが、21年ぶりとなるオリジナルアルバムをユニバーサル ミュージックより今秋にリリース。また、あわせて高解像度にアップコンバートされた「BLACK BUNNY」「HIT MAN」のMVがオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。 （関連：【映像あり】中村達也のソロプロジェクト LOSALIOS、高解像度にアップコンバートされた「BLACK BUNNY」「HIT MAN」2曲のMV