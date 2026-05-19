私はリョウコ（35歳）。3人きょうだいの一番上で、妹のアヤ（33歳）は結婚して隣県で子育て中、弟のタクト（29歳）は都会で就職して働いています。数年前に父が亡くなり、実家では60代の母がひとり暮らし。そばを離れるわけにいかないので、夫には単身赴任をしてもらっています。最近、母はなかなか弟が帰省しないので寂しいようです。そんなある日、私は弟と思われるアカウントの「うちの両親は毒親だった」という投稿を見つけて