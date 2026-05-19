5月18日(月)に放送した「リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！」（※4回放送予定）。【動画】Aぇ! group×草間リチャード敬太×西村拓哉が本音トーク！映画「おそ松さん」撮影秘話映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」を撮り終えたAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）と草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が、千葉県でグランピングを満喫。プライベート感たっぷりの素顔がのぞき見できるバラエティ