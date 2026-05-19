鶴岡市によりますと、きょう午前７時２０分ごろ、山形県鶴岡市添川の道路でクマ１頭が目撃されました。その後、クマは南の方角に逃げていったということです。 クマの体長はおよそ１．２メートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。