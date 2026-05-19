昨夜、山形県酒田市の漁業関連施設に侵入して現金を盗んだとして、68歳の男が現行犯逮捕されました。 犯行を目撃した実習生による私人逮捕でした。男は容疑を認めています。 建造物侵入と窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、酒田市千日町に住む、無職の68歳の男です。 ■その場で取り押さえる「私人逮捕」 警察によりますと、男はきのう（18日）午後6時59分ごろ、酒田市船場町2丁目にある漁業関連施設に侵入しました。 そして