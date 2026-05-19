山形県内は高気圧に覆われて朝から気温が上がっています。日中、山形では３４度まで上がる予想で、今年一番の暑さとなりそうです。 【写真を見る】今年一番の暑さになる所も最高気温山形34度、米沢33度予想朝から気温上がる（山形） 午前１０時ごろの山形市です。半袖や日傘をさす人の姿が見られました。 街の人は「きょうはもう朝から暑くて半袖で来ましたけど、全然これでも暑かったですね」 ■今年一番の暑さとなる所も