山形県内ではクマの出没が相次いでいます。けさは、酒田市で目撃されていて、市などが注意を呼びかけています。 【写真を見る】先週も同じエリアに出没…酒田市の神社付近でクマ目撃市では今年すでに30件以上の目撃情報が（山形） 酒田市によりますと、けさ６時前、酒田市坂野辺新田の八幡神社付近でクマを目撃したと付近住民から通報がありました。クマは１頭で、体長１メートルほどと見られています。 坂野辺新田では