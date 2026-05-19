近年増加している自転車の盗難被害を防ごうと、山形市でけさ、通学時間に合わせて啓発活動が行われました。 【写真を見る】自転車盗難の8割は鍵がかかっていない!駅で高校生らに自転車施錠の呼びかけ盗難被害は年々増加傾向に（山形） ＪＲ北山形駅で行われたのは自転車の施錠の呼びかけです。 警察官や市の担当者などおよそ１５人が駐輪場を利用する高校生らに啓発用のティッシュを配ったほか、横断幕を設置するなど注意を