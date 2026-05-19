山形県内でもクマの目撃が過去最多を上回るペースで相次ぐなか、政府はけさ、対策についての情報を共有する関係閣僚会議を開きました。 【画像】東京近郊に出没がありようやく本腰か 木原官房長官は全国的なクマ被害への対応について、「一段ギヤを上げて取り組む必要がある」と述べ、捕獲体制の強化などを指示しました。 クマの異常な目撃ペースに危機感 県内では先月末現在でクマの目撃情報が114件に上り、目撃