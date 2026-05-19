圧倒的な飛距離を叩き出すドラコン女子。最長317ヤードの記録を持つドラコン女子プロ・梅田日陽が使用する、超個性的なドライバーを発見。その詳細をレポートする。【写真】ソールを丸型にくり抜いてウェイト3つを配置した超個性ディープフェース◇◇◇梅田が使用するのは、飛距離特化型ドライバー『エスティバン』の『クロノ』モデル。超小型ヘッドで、「3Dプリンタ製法」を用いることにより、複雑な構造を実現した完全1ピー